21 авг. 2024 г., 19:05
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Хезболла нанесла новые удары по 4 базам Израиля

21 авг. 2024 г., 19:05
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Хезболла нанесла новые удары по 4 базам Израиля

Тегеран, 21 августа. ИРНА — Ливанское движение "Хезболла" нанесло удары по 4 базам и местам сбора военных израильского режима, и сообщило об уничтожении израильского танка "Меркава" на базе Аль-Абассие.

Ливанское движение "Хезболла" в среду сообщило об уничтожении танка "Меркава" сионистского режима.

Боевики "Хезболлы" управляемой ракетой нанесли удар по танку "Меркава" после наблюдения за военными сионистского режима на базе "Аль-Абассие".

Боевики ливанского движения также атаковали базу сионистского режима в оккупированном районе «Вади Хунин».

Сегодня казармы "Рамим" - нынешний штаб армии Голани - подверглись обстрелу ракетами.

"Хезболла" также заявила о ракетном ударе по расположению сионистских военных на базе Москавам.

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