21 авг. 2024 г., 16:35
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Иран решительно осуждает продолжающийся геноцид Израиля в Газе

21 авг. 2024 г., 16:35
??????? ID: 85575231
Иран решительно осуждает продолжающийся геноцид Израиля в Газе

Тегеран, 21 августа. ИРНА — Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани решительно осудил продолжающийся израильский геноцид в секторе Газа, призвав международное сообщество принять практические меры против израильского режима.

Канаани заявил, что 21 августа отмечается годовщина преступления сионистов по поджогу мечети Аль-Акса, которая является первой киблой для мусульман во всем мире.

Он добавил, что этот день объявлен Международным днем ​​мечетей по предложению Исламской Республики Иран и принят Организацией исламского сотрудничества.

Канаани подчеркнул, что в Международный день мечетей раздается решительное осуждение продолжающейся агрессии сионистского режима против мечети Аль-Акса и продолжающегося жестокого геноцида палестинского народа.

Иранский дипломат решительно осудил широкомасштабное и ужасающее уничтожение сионистов в секторе Газа. Он еще раз призвал мир принять практические, немедленные и эффективные меры против режима апартеида.

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