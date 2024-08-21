Иран решительно осуждает продолжающийся геноцид Израиля в Газе

Канаани заявил, что 21 августа отмечается годовщина преступления сионистов по поджогу мечети Аль-Акса, которая является первой киблой для мусульман во всем мире.

Он добавил, что этот день объявлен Международным днем ​​мечетей по предложению Исламской Республики Иран и принят Организацией исламского сотрудничества.

Канаани подчеркнул, что в Международный день мечетей раздается решительное осуждение продолжающейся агрессии сионистского режима против мечети Аль-Акса и продолжающегося жестокого геноцида палестинского народа.

Иранский дипломат решительно осудил широкомасштабное и ужасающее уничтожение сионистов в секторе Газа. Он еще раз призвал мир принять практические, немедленные и эффективные меры против режима апартеида.