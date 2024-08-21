Иран – одна из крупнейших стран по приему беженцев

«УВКБ ООН тесно сотрудничает с правительством Исламской Республики Иран, в частности с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и Национальной организацией по миграции», - отметила Гладкова в кулуарах доставки товаров медицинского назначения, подаренных международными организациями Минздраву, выразив благодарность принимающему обществу беженцев в Иране.

По ее словам, сотрудничество между Ираном и УВКБ ООН длится уже 40 лет и привело к реализации многих позитивных проектов в Иране.