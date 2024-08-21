21 авг. 2024 г., 16:09
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Иран – одна из крупнейших стран по приему беженцев

21 авг. 2024 г., 16:09
??????? ID: 85575204
Иран – одна из крупнейших стран по приему беженцев

Тегеран, 21 августа, ИРНА – Заместитель представителя Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Иране Инна Гладкова назвала Иран одной из крупнейших стран по приему беженцев и выразила благодарность за то, что в Иране медицинские услуги для беженцев предоставляются по всей стране.

«УВКБ ООН тесно сотрудничает с правительством Исламской Республики Иран, в частности с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и Национальной организацией по миграции», - отметила Гладкова в кулуарах доставки товаров медицинского назначения, подаренных международными организациями Минздраву, выразив благодарность принимающему обществу беженцев в Иране.

По ее словам, сотрудничество между Ираном и УВКБ ООН длится уже 40 лет и привело к реализации многих позитивных проектов в Иране.

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