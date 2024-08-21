МИД Ирана: упала маска, прикрывавшая лицо Запада

Канаани сделал это заявление в среду, выступая на восьмой конференции «Модели терпения», организованной Ассоциацией защиты жертв терроризма в ознаменование Международного дня памяти и чествования жертв терроризма.

Он заявил, что истинного мира во всем мире можно достичь только посредством справедливости, в частности, путем привлечения к ответственности преступников и угнетателей.

В этом году, когда мир размышляет о жертвах терроризма, Канаани отметил, что израильский режим — самый известный государственный террорист в мире — продолжает совершать отвратительные преступления против палестинского народа при поддержке таких стран, как США и Великобритания, которые исповедуют отстаивать права человека.

По его словам, риторика о чествовании жертв терроризма в то время, когда палестинские дети ежедневно убиваются израильскими силами, звучит пусто, особенно с учетом того, что западные правительства и международные организации продолжают закрывать глаза на беспрецедентные зверства, совершенные против человечества за последние 80 лет.

Канаани отметил, что, хотя западные страны, особенно США, заявляют, что борются с терроризмом, они создали самую опасную террористическую идентичность в мире — израильский режим. Он также поднял вопросы о происхождении ДАИШ и других террористических группировок, которые представляют угрозу для стран, особенно в исламском мире, а также о тех, кто поставляет смертоносное оружие, используемое израильскими военными против палестинцев.

Он также указал на финансовую и военную поддержку организации «Муджахедин-э-Хальк» (МОК), террористической группировки, которая несет ответственность за гибель более 17 тыс. иранцев и в настоящее время поддерживается некоторыми западными правительствами.

Канаани также осудил убийство иранских ученых-ядерщиков израильским режимом как явный пример государственного терроризма и нарушения международного права и заявил, что убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника по Багдаду навсегда запятнает репутацию США.

Недавно израильский режим, будучи протекторатом и стратегическим союзником Соединенных Штатов, убил доктора Исмаила Ханию, политического лидера движения сопротивления ХАМАС, в нарушение всех международных законов и правил, добавил он.

В заключение Канаани подтвердил, что судебный и дипломатический аппарат Ирана будет использовать все политические, юридические и судебные ресурсы, имеющиеся в их распоряжении, чтобы добиться справедливости для жертв терроризма и их семей, а также обеспечить ответственность террористов и их сторонников.