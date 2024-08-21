21 авг. 2024 г., 13:56
Journalist ID: 5621
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Война в Газе приводит к экономическому коллапсу в Израиле

21 авг. 2024 г., 13:56
??????? ID: 85575038
Война в Газе приводит к экономическому коллапсу в Израиле

Тегеран, 21 августа, ИРНА – Израильские эксперты по экономическим вопросам сообщили о крахе экономики сионистского режима в результате войны против сектора Газа.

Рост ВВП Израиля достиг критически низкого уровня из-за сокращения экономики и снижения инвестиций.

Израильские СМИ сообщили, что по данным Центра статистики, израильская экономика сократилась по сравнению с периодом с апреля по июнь, а экспорт значительно снизился.

Согласно предварительным данным Центра статистики, экономика Израиля во втором квартале года демонстрировала очень медленный рост из-за почти 11-месячной войны с палестинским Сопротивлением, которая нанесла серьезный ущерб экспорту и инвестициям.

2 Persons

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