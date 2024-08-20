Число погибших в секторе Газа достигло 40 173 человек

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что сионистский режим совершил 3 акта убийства в секторе Газа за последние 24 часа, в результате чего 34 человека были убиты и 114 ранены.

С учетом этих жертв, число жертв в Газе с начала операции "Буря аль-Акса" достигло 40 173 человек, а число раненых - 92 857 человек.

Эта новость публикуется на фоне того, что раньше СМИ сообщили, что в результате атак армии сионистского режима на центр и юг сектора Газа, по меньшей мере, 14 палестинских граждан были убиты и 16 ранены.