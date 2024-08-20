ХАМАС: правительство США несет ответственность за продолжение преступлений Израиля в Газе

В заявлении ХАМАС говорится: «Преступная бомбардировка сегодня после полудня оккупационной и фашистской сионистской армией в школе Мустафы Хафиза на западе Газы, в которой размещались тысячи перемещенных лиц, в результате чего погибло не менее 12 перемещенных лиц и многие оказались под завалами, является подтверждением кровожадности этого экстремистского правительства и его преступного подхода, а также его настойчивости в продолжении геноцида против нашего народа в секторе Газа».

ХАМАС подчеркивает, что Джо Байден и его администрация полностью ответственны за продолжение этих убийств против их народа, потому что эти преступления не продолжались бы без полного соучастия США и их политической и военной поддержки экстремистского сионистского правительства.

В заявлении также подчеркивается, что «мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее учреждения серьезно работать над прекращением этих преступлений и постоянных нарушений в отношении безоружного гражданского населения».