20 авг. 2024 г., 20:09
Новости ID: 85574236
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: правительство США несет ответственность за продолжение преступлений Израиля в Газе

20 авг. 2024 г., 20:09
Новости ID: 85574236
ХАМАС: правительство США несет ответственность за продолжение преступлений Израиля в Газе

Тегеран, 20 августа, ИРНА - В заявлении ХАМАС, осуждающем новое преступление армии сионистского режима в результате нападения на школу на западе города Газа, правительство США было названо ответственным за это преступление.

В заявлении ХАМАС говорится: «Преступная бомбардировка сегодня после полудня оккупационной и фашистской сионистской армией в школе Мустафы Хафиза на западе Газы, в которой размещались тысячи перемещенных лиц, в результате чего погибло не менее 12 перемещенных лиц и многие оказались под завалами, является подтверждением кровожадности этого экстремистского правительства и его преступного подхода, а также его настойчивости в продолжении геноцида против нашего народа в секторе Газа».

ХАМАС подчеркивает, что Джо Байден и его администрация полностью ответственны за продолжение этих убийств против их народа, потому что эти преступления не продолжались бы без полного соучастия США и их политической и военной поддержки экстремистского сионистского правительства.

В заявлении также подчеркивается, что «мы призываем международное сообщество, Организацию Объединенных Наций и ее учреждения серьезно работать над прекращением этих преступлений и постоянных нарушений в отношении безоружного гражданского населения».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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