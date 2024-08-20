20 авг. 2024 г., 15:07
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Иранский посол призвал к скорейшей ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

20 авг. 2024 г., 15:07
??????? ID: 85573966
Иранский посол призвал к скорейшей ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Москва, 20 августа, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали, подчеркнув преимущества соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Ираном для роста национального производства и экспорта, призвал к ускорению процесса одобрения данного соглашения в Меджлисе Исламской Республики Иран.

Как отметил иранский посол в беседе с корреспондентом ИРНА на полях посещения павильона Исламской Республики Иран на международной выставке MIMS Automobility Moscow, некоторые страны более эффективно воспользовались возможностями, которые открылись на автомобильном рынке и рынке автозапчастей России после международных событий.

Джалали призвал к усилению взаимодействия между иранскими автомобильными компаниями и их российскими коллегами, а также подчеркнул важность государственной поддержки в таких вопросах, как логистика и перевозка автомобилей и запчастей в Россию, для ускорения экспорта.

Отметив, что соглашение о свободной торговле между Ираном и пятью странами-членами Евразийского экономического союза уже подписано и ратифицировано парламентами большинства стран-членов этого союза, иранский дипломат призвал к скорейшей ратификации этого соглашения в Меджлисе Ирана.

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