Демонстранты разрушили часть ограждения места проведения национального съезда Демократической партии

Демонстранты, выступающие против войны Израиля в Газе, вчера, в понедельник, и незадолго до того, как президент США Джо Байден передал пост вице-президенту Камале Харрис, новому кандидату от Демократической партии, на короткое время разрушили внешнее охранное ограждение национального съезда демократов в Чикаго.

Хотя Байден в своем часовом выступлении не упомянул напрямую о нарушении безопасности, он сказал: "Те демонстранты, которые находятся на улице, они имеют точку зрения. Многие невинные люди с обеих сторон погибают в конфликте между Израилем и ХАМАС".

Небольшая группа из примерно 100 демонстрантов отделилась от других участников марша и нацелилась на металлические барьеры вокруг места проведения съезда в первый день его работы.

В то же время полиция с дубинками помешала им добраться до внутреннего кольца. Полиция Чикаго в своем заявлении сообщила, что демонстранты разрушили часть внешнего ограждения места проведения национального съезда демократов, но подчеркнула, что полицейские незамедлительно прибыли на место и взяли ситуацию под контроль. Ни в одной точке не было нарушено обеспечение безопасности, и никакой угрозы для охраны не существовало.

На протяжении всей недели протестные группы требовали проведения массовых демонстраций в связи с поддержкой администрацией Байдена войны Израиля.