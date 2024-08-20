ХАМАС: Израильский режим ставит своей целью продолжение войны

«Мы согласились с предложенным планом Джо Байдена, но американское правительство не смогло убедить Биньямина Нетаньяху», - отметил Хамдан в беседе с телеканалом "Аль-Джазира".

По его словам, заявления Нетаньяху о согласии с новым планом США свидетельствуют о том, что правительство США не смогло убедить его принять предыдущий план.

Как отметил высокопоставленный член ХАМАС, все действия США направлены на то, чтобы выиграть время для продолжения геноцида в Газе.

В продолжение Хамдан отметил, что ХАМАС потребует только реализации плана, объявленного Байденом, с которым движение уже согласилось. «Мы не знаем точно, что содержится в обновленном предложении, но израильская делегация, прибывшая в Доху, выдвинула условия, противоречащие предложенному плану», - добавил он.

«Любое соглашение должно включать пять основных пунктов, в том числе прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и восстановление сектора», - заключил лидер ХАМАС.