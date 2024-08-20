Заместитель министра промышленности призвал к сформированию консорциума в России

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, а также генеральный директор Организации малых предприятий и промышленных парков Ирана подчеркнули необходимость создания экспортных консорциумов для развития рынка иранской продукции в России.

Фаршад Могими в интервью ИРНА на полях Международной выставки автомобильных запчастей и комплектующих Automechanika Moscow 2024 сказал: «создание экспортного консорциума и механизма поставки товаров в Россию снизит себестоимость поставок иранской продукции в эту страну, что будет способствовать развитию экспорта».

Он, ссылаясь на свой визит в национальный павильон Исламской Республики Иран на выставке Automechanika Moscow, заявил: «некоторые компании, присутствующие на этом мероприятии, хорошо укрепились на российском рынке, но некоторые из них сталкиваются с проблемами, решение которых путем унификации их присутствия может привести к снижению затрат на их работу на российском рынке».

Заместитель министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли заявил, что создание экспортного консорциума обеспечит предоставление поддерживающих услуг по транспортировке товаров на экспортные рынки, что также приведет к укреплению присутствия на рынках других стран».