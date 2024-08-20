Сионисты столкнулись с Итамаром Бен-Гвиром

По информации Al Jazeera, израильские демонстранты перекрыли дорогу, узнав о присутствии Итамара Бен-Гвира на заправочной станции в поселении, расположенном на севере оккупированной Палестины.

Протестующие назвали Бен-Гвира подрывным террористом, который вместе со своими сторонниками разрушает режим, заявив, что ему нужна психотерапия.

Сионисты обвинили кабинет министров Биньямина Нетаньяху в бездействии и неспособности защитить их интересы. По словам протестующих, кабинет министров Биньямина Нетаньяху за более чем 10 месяцев не смог сделать ничего для них и для израильских пленных, и тысячи поселенцев покинули свои дома и стали беженцами из-за страха перед атаками ливанской группировки «Хезболла».