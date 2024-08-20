20 авг. 2024 г., 10:34
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Новости ID: 85573488
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Иран: обвинения в вмешательстве в выборы президента США безосновательны

20 авг. 2024 г., 10:34
Новости ID: 85573488
Иран: обвинения в вмешательстве в выборы президента США безосновательны

Нью-Йорк, 20 августа, ИРНА – Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН отвергло обвинения в вмешательстве Тегерана в президентские выборы 2024 года в США, назвав их безосновательными.

«Подобные обвинения ничем не подкреплены и лишены каких-либо оснований. Как мы уже заявляли ранее, у Ирана нет ни цели, ни мотивации вмешиваться в выборы в США», - отмечается в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН, распространенном в понедельник среди журналистов.

«Если правительство США искренне верит в обоснованность своих претензий, пусть предоставит нам доказательства, чтобы мы могли дать соответствующий ответ»,  - говорится в тексте.

Ранее в совместном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и несколько других американских разведывательных агентств выступили с утверждением, что Иран якобы пытался вмешаться в президентские выборы в США, осуществляя кибероперации против избирательных штабов кандидатов в президенты страны – республиканца Дональда Трампа и представительницы демократов, вице-президента Камалы Харрис.

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