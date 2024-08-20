Иран: обвинения в вмешательстве в выборы президента США безосновательны

«Подобные обвинения ничем не подкреплены и лишены каких-либо оснований. Как мы уже заявляли ранее, у Ирана нет ни цели, ни мотивации вмешиваться в выборы в США», - отмечается в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН, распространенном в понедельник среди журналистов.

«Если правительство США искренне верит в обоснованность своих претензий, пусть предоставит нам доказательства, чтобы мы могли дать соответствующий ответ», - говорится в тексте.

Ранее в совместном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и несколько других американских разведывательных агентств выступили с утверждением, что Иран якобы пытался вмешаться в президентские выборы в США, осуществляя кибероперации против избирательных штабов кандидатов в президенты страны – республиканца Дональда Трампа и представительницы демократов, вице-президента Камалы Харрис.