Валютное соглашение Ирана и России: пример для финансовых обменов стран-участниц БРИКС

1. Что вы думаете о двустороннем валютном соглашении между Ираном и Россией?

Двустороннее валютное соглашение не только даст серьезный импульс дальнейшему развитию отношений Ирана и России, создаст серьезный защитный контур платежно-расчетным системам двух стран от санкций недружественных стран, но и обеспечит устойчивый механизм проведения трансграничных расчетов в национальных валютах, который станет примером межстранового взаимодействия и для других государств – растущих центров силы в мире для их сплочения против экономических диверсий США и их партнеров.

2. Какую пользу может принести гражданам обеих стран это валютное соглашение, когда обе страны сталкиваются с санкциями Запада? Как поможет развитие торговых обменов?

Для граждан России и Ирана это может означать комфорт в расчетах, ведь соглашение предусматривает и объединение двух национальных платежных карточных систем «МИР» и «Шетаб». Иранцы смогут снимать со своих карточек рубли в России, а россияне в Иране смогут получить реалы с карточек, выпушенных российскими банками. В конце 2024 года запланирована уже возможность расчетов пластиковыми карточками обеих стран. Все это активизирует взаимные туристические потоки, деловые контакты и создает базу для совместных инвестиционных проектов в России и Иране.

Кроме того, стабильность расчетов приведет к нормализации торговли, сбалансирует цены на товары, сделав их доступными как для россиян, так и для иранцев. Иран уже подписал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, получив доступ на рынки России, Белоруссии, Киргизии и Армении. Планируется расширение торговых отношений в рамках БРИКС. Возможность проведения расчетов в национальных валютах станет серьезным фактором поддержки расширения торговых взаимоотношений между Россией и Ираном как напрямую, так и посредством участия в программах интеграционных объединений. Нормализация платежей станет катализатором развития фондовых рынков обеих стран, иранские компании и активные розничные инвесторы получат возможность работать на российском рынке, а также россияне смогут инвестировать и привлекать ресурсы с финансовых рынков Ирана. И еще один аспект. В Иране отказ от ссудно-ростовщических финансов произошел в 1983 году, а в России система исламских финансов только формируется. Поэтому урегулирование системы межстрановых расчетов между Россией и Ираном приведет к интеграции финансово-банковских систем обеих стран и к распространению исламской финансовой модели в России.

3. Можно ли считать это финансово-банковское соглашение между Ираном и Россией успешным опытом и использовать его в качестве модели для объединения банковских инфраструктур группы БРИКС?

Безусловно, это успешный опыт, который надо «брать на вооружение» (использовать) другим странам, прежде всего набирающим влияние государствам - мировым лидерам, входящим сейчас в БРИКС. Соглашение Ирана и России может стать каркасом для интеграции банковских систем других стран, что уже объединит более 40% населения планеты.

4. Насколько осуществимо предложение о создании инфраструктуры финансовых обменов стран БРИКС, такой как SWIFT? По вашему мнению, сколько времени потребуется для рассмотрения, утверждения и реализации этого предложения?

В техническом плане создание системы обмена финансовыми сообщениями типа SWIFT не представляет больших трудностей. Если можно создать такую систему для Ирана и России, то можно ее применять и внутри стран БРИКС. Наверное, стоит начать с двусторонних соглашений между странами – членами БРИКС, параллельно вести процесс согласования и постепенной реализации такой платежной системы. Наряду с использованием национальных валют, можно было бы создать единую расчетную единицу стран БРИКС, которая может быть обеспечена золотыми запасами государств-участниц и стать резервной валютой, заместив доллар и евро. При этом Минфин России уже разрабатывает платежный механизм BRICS-Bridge с использованием ЦФА и технологии блокчейн. Данная платежная система трансграничных расчетов стран БРИКС позволит значительно превзойти систему СВИФТ, созданную в 1973 г. и уже технологически отсталую. На рассмотрение и согласование до момента реализации нового платежного механизма странам БРИКС потребуется не менее 2 лет.

5. Инфраструктуры БРИКС в конкуренции со SWIFT. Может ли это быть подходящим инструментом для борьбы с доминированием доллара в деловых обменах?

Созданная в 1973 году система СВИФТ уже давно технически отстала. Ей не было смысла развиваться все эти годы, поскольку она доминировала в мире, у нее не было никаких конкурентов и конкурентной борьбы. Новая платежная система, создаваемая в рамках БРИКС, будет более быстрой, комфортной для клиентов, устойчивой к внешним шокам и более совершенной по сравнению с СВИФТ. Именно применяемые Россией и Ираном новые цифровые технологии, новая система расчетов, предполагавшая отказ от платежей в долларах и евро в международных сделках, позволят успешно завершить процесс дедолларизации и навсегда покончат с доминированием доллара США как валюты международных расчетов по торговым и иным сделкам.