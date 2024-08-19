"Хезболла" нанесла ракетный удар по северу Израиля

Тегеран, 19 августа, ИРНА – В понедельник утром израильские источники сообщили о ракетном обстреле северной части оккупированной Палестины, который, по их данным, был осуществлен "Хезболлой". Сообщается, что обстрел был направлен на Западную Галилею и Нагарию.

Вслед за этими атаками сирены воздушной тревоги прозвучали на обширных территориях северной части оккупированной Палестины. Согласно израильским источникам, в результате этих атак, по предварительной информации, есть несколько человек с ранениями.