19 авг. 2024 г., 10:01
Journalist ID: 5621
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"Хезболла" нанесла ракетный удар по северу Израиля

19 авг. 2024 г., 10:01
??????? ID: 85572415
"Хезболла" нанесла ракетный удар по северу Израиля

Тегеран, 19 августа, ИРНА – В понедельник утром израильские источники сообщили о ракетном обстреле северной части оккупированной Палестины, который, по их данным, был осуществлен "Хезболлой". Сообщается, что обстрел был направлен на Западную Галилею и Нагарию.

Вслед за этими атаками сирены воздушной тревоги прозвучали на обширных территориях северной части оккупированной Палестины.

Согласно израильским источникам, в результате этих атак, по предварительной информации, есть несколько человек с ранениями.

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