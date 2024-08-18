18 авг. 2024 г., 19:01
??????? ID: 85572057
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Беларусь: Украина толкает Москву к применению ядерного оружия

18 авг. 2024 г., 19:01
??????? ID: 85572057
Беларусь: Украина толкает Москву к применению ядерного оружия

Тегеран, 18 августа, ИРНА - Президент Беларуси в телевизионном интервью заявил, что президент России уничтожит украинские войска в Курской области, предупредив, что эскалация конфликта в этом районе заставит Москву прибегнуть к ядерному оружию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1" заявил, что Минск пытается укрепить свои границы с Украиной, поскольку граница между двумя странами беспрецедентно заминирована.

Он добавил, что Украина разместила более 120 тысяч военнослужащих на границе с Беларусью, и Минск также предпринял ответные меры.

Лукашенко подчеркнул, что украинские беспилотники регулярно нарушают воздушное пространство Беларуси, пересекая юго-восточные границы страны.

Комментируя уничтожение украинских беспилотников над территорией Беларуси на прошлой неделе, он сказал: "Мы ранее предупреждали их, наша система противовоздушной обороны обнаружила и сбила беспилотник. Беларусь была вынуждена отреагировать, чтобы защитить свою границу и безопасность".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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