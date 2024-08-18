80% инфраструктуры сектора Газа разрушено

В своем последнем отчете Организация предупреждения, помощи и спасения в секторе Газа опубликовала новую статистику преступлений сионистского режима.

Согласно этому отчету, силы этой организации смогли перевезти в больницы тела 35 000 погибших с 7 октября 2023 года (15 мехра 1402 по иранскому календарю).

Сионистский режим, продолжая бомбардировки, препятствовал извлечению тел семи тысяч погибших жителей сектора Газа.

Более 10 тысяч пропавших без вести находятся под обломками разрушенных зданий, которые невозможно извлечь из-за отсутствия необходимых средств.

Тела 1760 погибших также полностью уничтожены в результате применения запрещенного и необычного оружия.

В отчете Организации предупреждения, помощи и спасения сектора Газа добавляется, что все оставшиеся жители окружены на территории, составляющей около 11% от общей площади сектора Газа.

С начала агрессии сионистского режима до настоящего времени 2 210 тел были похищены с кладбищ сектора Газа.