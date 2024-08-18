Свобода слова по-американски: продолжение подавления студенческих протестов в поддержку Палестины

В отчете Гардиана отмечается: «университеты по всей Америке стремятся применять более строгие правила, чтобы предотвратить возобновление студенческих протестов, когда студенты вернутся с летних каникул.

Университеты применяют эти правила на основании того, чтобы предотвратить повторение студенческих протестов в прошлом семестре против агрессии сионистского режима в Газе, что привело к подавлению студентов полицией в университетах.

По словам Гардиан, студенты Колумбийского университета, стоявшие у истоков студенческого движения, могут столкнуться с наибольшими ограничениями. На прошлой неделе ректор этого университета Минуш Шафик ушел в отставку под давлением критики в связи с его действиями по контролю над протестами.

Гардиан, упомянув об установке ограждений вокруг футбольного поля Колумбийского университета, бывшего эпицентром протестов и студенческих лагерей, пишет, что это не единственная новая мера в университете для предотвращения повторения протестов. Предыдущая волна протестов достигла пика после задержания 109 студентов полицией Нью-Йорка, вторгшейся на территорию университета в прошлом апреле.