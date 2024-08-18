18 авг. 2024 г., 14:24
Новости ID: 85571828
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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500 тысяч детей в секторе Газа нуждаются в вакцине

18 авг. 2024 г., 14:24
Новости ID: 85571828
500 тысяч детей в секторе Газа нуждаются в вакцине

Тегеран, 18 августа, ИРНА - Директор полевых больниц в секторе Газа, указывая на неудовлетворительные санитарные условия, сообщил о распространении вируса полиомиелита в этом районе.

Марван аль-Хамис, директор полевых больниц в секторе Газа, сказал, что все больницы в этом районе находятся на грани прекращения своей деятельности и оказания услуг, и причиной этого являются атаки и бомбардировки сионистского режима.

Он подчеркнул: «500 000 детей в возрасте до 10 лет в секторе Газа нуждаются в вакцине. Ожидается, что 200 человек заразятся полиомиелитом».

Этот палестинский чиновник добавил, что Израиль создает условия для распространения вируса полиомиелита, в то время как его собственные военные вакцинируются от этой болезни.

Директор полевых больниц сектора Газа добавил, что разрушение инфраструктуры и источников чистой воды приводит к распространению инфекционных заболеваний.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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