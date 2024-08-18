18 авг. 2024 г., 13:54
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Новости ID: 85571784
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Вследствие операции "Буря Аль-Аксы" миллион сионистов бежали с оккупированных территорий

18 авг. 2024 г., 13:54
Новости ID: 85571784
Вследствие операции "Буря Аль-Аксы" миллион сионистов бежали с оккупированных территорий

Тегеран, 18 августа, ИРНА – Операция "Буря Аль-Аксы" привела к бегству миллиона израильтян из оккупированной Палестины. Об этом сообщили израильские СМИ.

По данным 12-й канала израильского телевидения, миллион израильтян покинули оккупированную Палестину и вернулись в страны и города своего происхождения, особенно в Европу и США.

Массовая эмиграция поселенцев произошла в результате войны между палестинцами под руководством ХАМАС и Армией обороны Израиля.

По данным египетского издания Al-Shorouk, ранее результаты опроса, проведенного Центром Еврейского Влияния (CJI), показали, что 29% сионистов, проживающих на оккупированных территориях, думают о бегстве из Палестины, а 71% из них не оптимистично настроены в отношении своей жизненной ситуации в ближайшие месяцы.

Согласно результатам этого опроса, 50% сионистов пострадали во время операции "Буря Аль-Аксы" или знают кого-то, кто пострадал.

Опрос выявил, что 84% сионистов критически относятся к дипломатии израильского режима.

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