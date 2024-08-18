Вследствие операции "Буря Аль-Аксы" миллион сионистов бежали с оккупированных территорий

По данным 12-й канала израильского телевидения, миллион израильтян покинули оккупированную Палестину и вернулись в страны и города своего происхождения, особенно в Европу и США.

Массовая эмиграция поселенцев произошла в результате войны между палестинцами под руководством ХАМАС и Армией обороны Израиля.

По данным египетского издания Al-Shorouk, ранее результаты опроса, проведенного Центром Еврейского Влияния (CJI), показали, что 29% сионистов, проживающих на оккупированных территориях, думают о бегстве из Палестины, а 71% из них не оптимистично настроены в отношении своей жизненной ситуации в ближайшие месяцы.

Согласно результатам этого опроса, 50% сионистов пострадали во время операции "Буря Аль-Аксы" или знают кого-то, кто пострадал.

Опрос выявил, что 84% сионистов критически относятся к дипломатии израильского режима.