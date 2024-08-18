Иранские беспилотники становятся популярными в Азии, Африке и Латинской Америке

«В то время как администрация Байдена прилагает все усилия, чтобы предотвратить или ограничить ракетные и беспилотные атаки Ирана и его прокси-сил против Израиля, разумно помнить, что Ближний Восток в настоящее время переполнен иранским вооружением и ракетами», - отметили в этом американским мозговым центром.

В данном отчете, ссылаясь на наличие некоторых иранских вооружений в Ливане, говорится, что первая в истории атака беспилотника большой дальности, совершенная йеменским движением "Ансар Аллах" против Тель-Авива, в результате которой погиб один человек, была осуществлена с помощью беспилотника иранского производства, который смог преодолеть 2600 километров.

Согласно анализу этого антииранского аналитического центра, эти проблемы не ограничиваются текущей ситуацией. Исламская Республика использует благоприятную международную обстановку, чтобы стать продавцом оружия.

«Иранские беспилотники вышли далеко за пределы Украины и Израиля, их видели как минимум на двух других континентах. Это показывает масштабы использования иранского вооружения в международных конфликтах», - отметили в отчете.

«Тегеран оказывает помощь Венесуэле в производстве отечественных беспилотников. Вооруженные силы латиноамериканской страны используют иранские беспилотники "Мохаджер-2" под названием ANSU-100, а также ANSU-200, который очень похож на иранский БПЛА "Шахид-171". В Эфиопии армия также использует беспилотник "Мохаджер-6"», - пояснил институт "Фонд защиты демократий".