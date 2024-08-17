Более 10 израильских военных были убиты и ранены в секторе Газа

Военное крыло движения «Исламский джихад» Сарайя аль-Кудс заявило, что оно выпустило несколько ракет по военной базе сионистского режима «Раим».

Бригады «Аль-Муджахеды» также в заявлении сообщили, что обстреляли место сбора и дислокации вражеских солдат в «Тале-эль-Курде», расположенном на востоке «Дейр-эль-Балаха», ракетой «Хасеб 111».

"Ракетой «107» мы нанесли удар по командной базе противника на направлении Нецарим", сообщили в заявлении бригад Насер Салахуддин.

В связи с этим израильские СМИ сообщили, что в секторе Газа произошел серьезный инцидент, связанный с безопасностью солдат оккупационного режима, и в результате этого инцидента 11 сионистских солдат получили ранения.

Сионистские СМИ также сообщили о гибели в этом инциденте сионистского солдата.