17 авг. 2024 г., 18:17
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Более 10 израильских военных были убиты и ранены в секторе Газа

17 авг. 2024 г., 18:17
??????? ID: 85570990
Более 10 израильских военных были убиты и ранены в секторе Газа

Тегеран, 17 августа. ИРНА — СМИ сообщили, что более 10 сионистских солдат были ранены или убиты во время столкновений в секторе Газа.

Военное крыло движения «Исламский джихад» Сарайя аль-Кудс заявило, что оно выпустило несколько ракет по военной базе сионистского режима «Раим».

Бригады «Аль-Муджахеды» также в заявлении сообщили, что  обстреляли место сбора и дислокации вражеских солдат в «Тале-эль-Курде», расположенном на востоке «Дейр-эль-Балаха», ракетой «Хасеб 111».

"Ракетой «107» мы нанесли удар по командной базе противника на направлении Нецарим", сообщили в заявлении бригад Насер Салахуддин.

В связи с этим израильские СМИ сообщили, что в секторе Газа произошел серьезный инцидент, связанный с безопасностью солдат оккупационного режима, и в результате этого инцидента 11 сионистских солдат получили ранения.

Сионистские СМИ также сообщили о гибели в этом инциденте сионистского солдата.

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