17 авг. 2024 г., 16:02
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85570883
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63% израильтян выступают за соглашение о прекращении огня

17 авг. 2024 г., 16:02
Новости ID: 85570883
63% израильтян выступают за соглашение о прекращении огня

Тегеран, 17 августа. ИРНА — Результаты опроса на оккупированной палестинской территории показывают, что 63% сионистских поселенцев выступают за соглашение Тель-Авива с палестинским сопротивлением об установили режима прекращения огня в секторе Газа.

Результаты опроса, проведенного 12-ым каналом сионистского режима показывают, что большинство сионистов на оккупированных территориях устали от военной ситуации и требуют прекращения огня и освобождения сионистских заложников путем обмена пленными с палестинским сопротивлением.

За прекращение огня в Газе проголосовали 53% сторонников правой партии на оккупированной палестинской территории, — 44% сторонников партии, образующей правящую коалицию во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, — 85% сторонников оппозиционных партий.

Стоит отметить, что на данный момент переговоры между ХАМАСом и сионистским режимом при посредничестве Египта и Катара и участии США по установлению режима прекращения огня в секторе Газа и обмену заложниками между двумя сторонами не привели к каким-либо результатам.

Израильские СМИ неоднократно обвиняли Биньямина Нетаньяху в затягивании переговоров и добавлении новых предварительных условий в переговорах.

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