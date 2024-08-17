63% израильтян выступают за соглашение о прекращении огня

Результаты опроса, проведенного 12-ым каналом сионистского режима показывают, что большинство сионистов на оккупированных территориях устали от военной ситуации и требуют прекращения огня и освобождения сионистских заложников путем обмена пленными с палестинским сопротивлением.

За прекращение огня в Газе проголосовали 53% сторонников правой партии на оккупированной палестинской территории, — 44% сторонников партии, образующей правящую коалицию во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, — 85% сторонников оппозиционных партий.

Стоит отметить, что на данный момент переговоры между ХАМАСом и сионистским режимом при посредничестве Египта и Катара и участии США по установлению режима прекращения огня в секторе Газа и обмену заложниками между двумя сторонами не привели к каким-либо результатам.

Израильские СМИ неоднократно обвиняли Биньямина Нетаньяху в затягивании переговоров и добавлении новых предварительных условий в переговорах.