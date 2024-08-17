The Washington Post: «политика максимального давления» США на Иран провалилась

"Иран пришел к выводу, что выгода от проведения агрессивной политики против Вашингтона и его союзников в регионе превышает ее потери. Эта новая реальность обусловлена ​​главным образом одним фактором: крахом какой-либо последовательной политики Вашингтона в отношении Тегерана", пишет он.

По его словам, со времен Дональда Трампа и выхода США из СВПД «максимальное давление» стало политикой Вашингтона в отношении Ирана. Число санкций против Ирана выросло с 370 в эпоху Барака Обамы до более чем 1500 при администрации Трампа, что поставило эту страну на первое место в мире среди стран, подвергшихся санкциям.

"Несмотря на ограничения СВПД, Иран значительно продвинул свою ядерную программу. По данным Международного агентства по атомной энергии, объем обогащенного урана в стране сейчас в 30 раз превышает объем, указанный в ядерной сделке.

"Иран отреагировал на внешнее давление, установив более тесные отношения с группами «оси сопротивления», вовлек Израиль в самую длительную и опасную войну за последние десятилетия, сократил около 70% судоходства из Красного моря. Кроме того, Ирак и Сирия стали его союзниками.