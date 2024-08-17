17 авг. 2024 г., 13:44
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Новости ID: 85570717
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Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС

17 авг. 2024 г., 13:44
Новости ID: 85570717
Путин пригласил президента Ирана на саммит БРИКС

Москва, 17 августа, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали сообщил о получении официального приглашения от президента России Владимира Путина президенту Ирана Масуду Пезешкияну для участия в саммите БРИКС. Он не исключил возможность подписания всеобъемлющего соглашения о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами в рамках этого саммита.

«Господин Путин, когда позвонил господину Пезешкияну, чтобы поздравить его с избранием на пост президента Исламской Республики Иран, пригласил своего иранского коллегу принять участие в саммите БРИКС, и президент нашей страны принял это приглашение», - отметил Джалали в интервью корреспонденту ИРНА в Москве.

Иранский посол назвал членство Ирана в БРИКС одним из успехов дипломатического аппарата, отметив, что Россия определила многие мероприятия в рамках этой группы в текущем году.

Как отметил чиновник, в связи с тем, что текущий год является первым годом членства Ирана в БРИКС, а также учитывая хорошие отношения с Россией, Иран принял участие во всех мероприятиях в рамках БРИКС на самом высоком уровне.

«Сбор 10 членов БРИКС в Казани предоставляет хорошую возможность для двусторонних встреч глав государств-членов, - сказал Джалали. - Эта возможность будет использована для развития отношений с другими странами».

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