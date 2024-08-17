Сухогруз дедвейтом 7000 тонн, предназначенный для перевозки грузов в Каспийском море в целях максимального содействия грузоперевозкам по коридору Север-Юг присоединится к флоту Ирана на Каспии к осени текущего года
Сухогруз построенный для Ирана в России скоро спустят на воду
17 авг. 2024 г., 13:08
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Тегеран, 17 августа. ИРНА — Государственная иранская судоходная компания Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) в ближайшее время получит сухогруз дедвейтом 7 тысяч тонн построенный в России.
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