17 авг. 2024 г., 11:28
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И.о. главы МИД Ирана: США – соучастник преступлений Израиля, а не беспристрастный посредник

17 авг. 2024 г., 11:28
Новости ID: 85570494
И.о. главы МИД Ирана: США – соучастник преступлений Израиля, а не беспристрастный посредник

Тегеран, 17 августа, ИРНА – США, поставляя оружие сионистам, являются соучастниками их преступлений, а не беспристрастным посредником. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в ходе телефонного разговора с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани.

Сегодня вечером в телефонном разговоре с премьер-министром и министром иностранных дел Катара, состоялся обмен мнениями о ходе второго дня переговоров по прекращению геноцида, проводимого Израилем в Газе, - сообщил иранский дипломат 16 августа в сообщении, размещенном в социальных сетях.

По словам чиновника, премьер-министр Катара, указав на ход и результаты переговоров в Дохе, изложил последние вопросы и существующие препятствия на пути к достижению соглашения, которое бы гарантировало прекращение преступлений оккупационного режима в Газе.

«Указав на агрессивную природу и склонность к преступлениям сионистов в Газе, я предупредил о коварстве и вероломстве правящей в Тель-Авиве преступной группировки и ее главного покровителя, т.е. США, за столом переговоров», - подчеркнул Багери Кани.

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