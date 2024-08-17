И.о. главы МИД Ирана: США – соучастник преступлений Израиля, а не беспристрастный посредник

Сегодня вечером в телефонном разговоре с премьер-министром и министром иностранных дел Катара, состоялся обмен мнениями о ходе второго дня переговоров по прекращению геноцида, проводимого Израилем в Газе, - сообщил иранский дипломат 16 августа в сообщении, размещенном в социальных сетях.

По словам чиновника, премьер-министр Катара, указав на ход и результаты переговоров в Дохе, изложил последние вопросы и существующие препятствия на пути к достижению соглашения, которое бы гарантировало прекращение преступлений оккупационного режима в Газе.

«Указав на агрессивную природу и склонность к преступлениям сионистов в Газе, я предупредил о коварстве и вероломстве правящей в Тель-Авиве преступной группировки и ее главного покровителя, т.е. США, за столом переговоров», - подчеркнул Багери Кани.