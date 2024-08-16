Выставление подземного ракетного комплекса "Хезболла"

Согласно сообщению телеканала "Аль-Манар", "Хезболла" опубликовала видео со своего ракетного объекта под названием "Эмад 4".

Телеканал "Аль-Маядин" также сообщил, что этот комплекс не только тайно построен и замаскирован, но и обладает достаточной прочностью против атак врага.

В части видео содержатся угрозы генерального секретаря "Хезболла" Сейида Хасана Насраллы на арабском, иврите и английском языках о любой будущей войне и способности поражать всю оккупированную Палестину.

На видео также показаны кадры огромного военного объекта под названием "Эмад 4", где находятся большие пусковые установки для ракет, расположенные в горах.

Эта новость появляется на фоне недавних заявлений бывшего экономического советника генштаба израильской армии о том, что "Хезболла" является одной из пяти ведущих ракетных держав в мире.

Рам Амирнас подчеркнул, что израильтяне (поселенцы) не осознают масштаба угрозы со стороны "Хезболла".