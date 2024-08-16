16 авг. 2024 г., 19:00
Новости ID: 85569729
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министерство здравоохранения Палестины: 10 тысяч онкобольных нуждаются в срочной помощи

16 авг. 2024 г., 19:00
Новости ID: 85569729
Министерство здравоохранения Палестины: 10 тысяч онкобольных нуждаются в срочной помощи

Тегеран, 16 августа, ИРНА - Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что 10 тысяч онкологических больных в секторе Газа нуждаются в срочной помощи.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в секторе Газа насчитывается 10 тысяч онкологических больных, которым необходимо проходить лечение за пределами этой территории из-за коллапса системы здравоохранения.

Министерство здравоохранения также сообщило, что Израиль лишил жителей Газы возможности выезжать за пределы анклава для получения медицинской помощи после закрытия пограничного перехода Рафах 100 дней назад.

Ведомство подчеркнуло, что Израиль намеренно убивает детей в секторе Газа как часть геноцидной войны.

Ранее Министерство здравоохранения Газы сообщало, что с начала войны в Газе число погибших в секторе Газа достигло 40 005 человек, а число раненых - 92 401 человек, при этом 33% погибших составляют дети, 8,6% - пожилые люди и 18,4% - женщины.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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