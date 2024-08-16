Движения ХАМАС и Палестинский исламский джихад осудили нападение поселенцев-сионистов на Западный берег

В заявлении ХАМАС говорится: «Мы призываем людей во всех провинциях Западного берега восстать в гневе, чтобы предотвратить нападения поселенцев и отразить их террористические атаки».

ХАМАС добавил: «политика нападений и террора поселенцев только усилит приверженность нашего народа своей земле и святыням».

Палестинский исламский джихад также в заявлении объявил, что нападение ста поселенцев на деревню Джеит и поджог домов и автомобилей палестинцев является объявлением войны народу на Западном берегу.

Исламский джихад добавил: «участие оккупационной армии в поддержке этих преступлений доказывает, что то, что происходит, является государственным планом, поддерживаемым преступником Биньямином Нетаньяху».

В заявлении Исламского джихада говорится: «Мы призываем наш народ во всех деревнях и городах Западного берега продолжать противостоять банде поселенцев, чтобы защитить нашу землю и наших детей».

Более ста поселенцев в четверг вечером совершили нападение на деревню Джеит вблизи города Калькилья и подожгли дома и автомобили палестинцев.

Согласно заявлению министерства здравоохранения Палестины, один палестинец был убит пулями замаскированных поселенцев-сионистов, еще один человек был ранен.