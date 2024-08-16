Багери: убийство Хании - непростительное преступление

Али Багери в пятницу вечером, 15 августа, на церемонии празднования 77-й годовщины независимости Индии заявил: «С радостью выражаю самые искренние поздравления по случаю 78-й годовщины революции дружественной Индии правительству, народу, а также господину послу и дипломатам посольства и их семьям».

Багери подчеркнул: «Независимость - это глубокое понятие, которое во всех народах имеет высокую ценность, не знает расы, цвета, религии и географии, и все народы гордятся и стремятся к ней, готовы к величайшим жертвам, самопожертвованию и отдаче своей жизни ради этого. Мы должны поддержать народ Индии, который борется за освобождение своей земли от гнета оккупантов, и поддержать их борьбу за независимость».

Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел продолжил: «Если сегодня все свободолюбивые люди мира уважают борьбу народа Палестины за независимость и осуждают геноцид, преступления против человечности, военные преступления и убийства детей со стороны израильского режима, это связано с общей чертой гуманизма и стремлением к свободе людей, которые поддерживают независимость и свободу всех народов во всем мире».

Багери добавил: «Убийство Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС в Тегеране, который был официальным гостем Исламской Республики Иран для участия в церемонии присяги нового президента Ирана, безусловно, является непростительным преступлением, которое, помимо нарушения национального суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности Исламской Республики Иран, нарушает стабильность и безопасность региона. Это должно быть решительно осуждено всеми правительствами мира, и должны быть приняты меры сдерживания против этого преступного и убийственного режима. В то же время Иран сохраняет за собой законное и неотъемлемое право на ответные действия, в использовании которого он не сомневается».