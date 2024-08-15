15 авг. 2024 г., 17:50
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Молчание Запада о жестокости только придаст смелости сионистскому режиму

15 авг. 2024 г., 17:50
??????? ID: 85569308
Молчание Запада о жестокости только придаст смелости сионистскому режиму

Тегеран, 15 августа. ИРНА - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что молчание Запада перед лицом израильской агрессии в Газе только придаст смелости режиму совершать новые преступления против палестинцев.

Багери сделал это заявление во время телефонного разговора с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой в четверг, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и важные региональные проблемы, в частности, продолжающийся геноцид Израиля в секторе Газа.

Он осудил нападения израильского режима на гражданскую инфраструктуру в секторе Газа, включая школы, мечети и больницы, охарактеризовав эти нападения как явные нарушения международного права и преступления против человечности.

Главный дипломат Ирана также обвинил в кризисе в Газе поддержку, оказанную Соединенными Штатами и другими западными странами израильскому режиму, а также их молчание о его преступлениях.

В ответ Йоко Камикава выразила обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в регионе Западной Азии, заявив, что деэскалация будет отвечать интересам всех вовлеченных сторон.

Два дипломата также обсудили вопросы двусторонних отношений между Ираном и Японией.

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