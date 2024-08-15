Fitch снизило кредитный рейтинг Израиля

«Государственные финансы пострадали, и мы прогнозируем дефицит бюджета в размере 7,8% ВВП в 2024 г., а долг останется выше 70% ВВП в среднесрочной перспективе. Кроме того, показатели управления Всемирного банка, вероятно, ухудшатся, что скажется на кредитоспособности Израиля», – заявило Fitch, пояснив, что упомянутые показатели отражают большие расходы, связанные с военными операциями, экономическим ущербом и расходами на переселение жителей.

Конфликт в Газе, считает агентство, может продлиться до 2025 г., также существуют риски его распространения на другие фронты. Помимо человеческих потерь, это может привести к значительным дополнительным военным расходам, разрушению инфраструктуры и более устойчивому ущербу экономической активности и инвестициям, что приведет к дальнейшему ухудшению кредитных показателей Израиля.