15 авг. 2024 г., 13:43
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Fitch снизило кредитный рейтинг Израиля

15 авг. 2024 г., 13:43
??????? ID: 85569134
Fitch снизило кредитный рейтинг Израиля

Тегеран, 15 августа. ИРНА -Американское рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Израиля до А с А+, ссылаясь на ухудшение геополитических рисков на фоне продолжающейся войны в Газе, и сохранило прогноз по рейтингу негативным, что означает возможность дальнейшего понижения.

«Государственные финансы пострадали, и мы прогнозируем дефицит бюджета в размере 7,8% ВВП в 2024 г., а долг останется выше 70% ВВП в среднесрочной перспективе. Кроме того, показатели управления Всемирного банка, вероятно, ухудшатся, что скажется на кредитоспособности Израиля», – заявило Fitch, пояснив, что упомянутые показатели отражают большие расходы, связанные с военными операциями, экономическим ущербом и расходами на переселение жителей.

Конфликт в Газе, считает агентство, может продлиться до 2025 г., также существуют риски его распространения на другие фронты. Помимо человеческих потерь, это может привести к значительным дополнительным военным расходам, разрушению инфраструктуры и более устойчивому ущербу экономической активности и инвестициям, что приведет к дальнейшему ухудшению кредитных показателей Израиля.

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