Путин подтвердил важность расширения стратегических отношений между Россией и Индией

«Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества», - отметил Путин в своем послании, адресованном президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.

Это, как подчеркнул глава российского государства, несомненно, отвечает интересам дружественных народов двух стран, идет в русле упрочения безопасности и международной стабильности.

«За 77 лет самостоятельного развития ваша страна добилась общепризнанных успехов в социально-экономической, научно-технической и многих других сферах, снискала высокий авторитет на мировой арене», - заявил президент, поздравив с Днем независимости Индии.

В заключительной части своего послания Путин пожелал президенту и премьеру Индии доброго здоровья и успехов, а всем гражданам страны – счастья и благополучия.