Россия обеспокоена посещением министра Бен-Гвира в мечеть Аль-Акса

Вечером в среду агентство "Анадолу" сообщило, что МИД России в сообщении выразило глубокую обеспокоенность по поводу посещения израильского чиновника в мечеть Аль-Акса.

Россия назвала происшедшее "очередной провокационной акцией".

«Властям Израиля следует не ограничиваться их осуждением, а принять эффективные меры для прекращения этой порочной практики, грубо нарушающей статус-кво иерусалимских святынь, закрепленный в иордано-израильском мирном договоре от 1994 года», - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

«Подобные выходки сторонников религиозного сионизма, к сожалению, носят регулярный характер», - отметили в министерстве.

Как говорится в сообщении МИД РФ, «такие безответственные шаги способствуют разжиганию радикальных настроений как в израильском обществе, так и среди палестинцев и подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию насилия в зоне палестино-израильского конфликта на фоне продолжающихся боевых действий в секторе Газа».

В среду около 1400 израильских поселенцев во главе с Бен-Гвиром устроили рейд на мечеть Аль-Акса в оккупированном Кудсе. Израильские поселенцы совершали провокационные действия и скандировали лозунги на территории мечети.