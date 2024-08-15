Тысяча палестинских детей, больных и раненых погибли из-за закрытия перехода Рафах

«Израильская армия, после поджога, разрушения и закрытия перехода Рафах, держит этот пограничный переход между Палестиной и Египтом закрытым в течение последних 100 дней», - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что действия израильской армии, происходящие на фоне беспрецедентного усугубления гуманитарной катастрофы во всех сферах жизни в секторе Газа, являются явным преступлением, нарушением международного права, международных прав человека и противоречат всем международным соглашениям.

Как говорится в заявлении, за последние 100 дней Израиль препятствовал поставкам в сектор Газа различных видов помощи, включая медицинские принадлежности, лекарства, гуманитарную помощь, а также въезду медицинских бригад. Это свидетельствует о намерении Израиля уничтожить систему здравоохранения, закрыть больницы и использовать голод как инструмент политического давления.