14 авг. 2024 г., 20:26
Новости ID: 85568567
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Страны-члены БРИКС готовятся поделиться опытом

14 авг. 2024 г., 20:26
Новости ID: 85568567
Страны-члены БРИКС готовятся поделиться опытом

Тегеран, 14 августа, ИРНА - Россия, как председательствующая страна в группе развивающихся экономик БРИКС в 2024 году, готовится к проведению VI Международного городского форума стран-членов этой группы. Мероприятие призвано способствовать обмену опытом и лучшими практиками в различных сферах городской экономики.

Форум пройдет 27-28 августа 2024 года в Международном выставочном центре "Экспоцентр" в Москве. Торгово-промышленная палата Москвы объявила, что делегации из 126 стран, включая Иран, приглашены на это мероприятие. В рамках форума запланировано проведение 13 тематических секций и более 70 бизнес-мероприятий.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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