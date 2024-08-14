Страны-члены БРИКС готовятся поделиться опытом

Форум пройдет 27-28 августа 2024 года в Международном выставочном центре "Экспоцентр" в Москве. Торгово-промышленная палата Москвы объявила, что делегации из 126 стран, включая Иран, приглашены на это мероприятие. В рамках форума запланировано проведение 13 тематических секций и более 70 бизнес-мероприятий.