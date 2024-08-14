14 авг. 2024 г., 17:11
??????? ID: 85568427
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: сопротивление на Западном берегу должно усилиться

14 авг. 2024 г., 17:11
??????? ID: 85568427
ХАМАС: сопротивление на Западном берегу должно усилиться

Тегеран, 14 августа, ИРНА - В ответ на преступление армии израильского режима в Тубасе, которое привело к гибели нескольких палестинцев, движение ХАМАС призвало к усилению сопротивления на Западном берегу.

В заявлении движения ХАМАС говорится: "Мы выражаем соболезнования в связи с гибелью пяти палестинцев в Тубасе и призываем палестинский народ встать за вариант сопротивления для противодействия планам оккупационного режима против нашей земли и святынь".

В заявлении ХАМАС также отмечается: "Усиление агрессии армии оккупационного режима против городов и лагерей на Западном берегу является подтверждением продолжения преступных планов экстремистского кабинета этого режима против оккупированного Западного берега. Поэтому мы призываем наше героическое сопротивление и революционную молодежь на оккупированном Западном берегу активизировать операции против оккупантов и поселенцев повсюду, чтобы они покинули нашу землю".

Утром сегодня информационные источники сообщили о столкновении палестинских боевиков с солдатами израильского режима в поселке Тамюн, расположенном рядом с городом Тубас на Западном берегу, в результате чего погибло пять палестинских граждан.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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