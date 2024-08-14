Лидер призвал к сопротивлению психологической войне противника

Лидер Исламской революции выступил с этим заявлением на встрече с членами "Национального конгресса шахидов Кохгилуйе и Бойер-Ахмад" в среду.

"Шахиды противостояли этой психологической войне своими жертвами и борьбой и нейтрализовали ее", - сказал лидер, имея в виду всех тех иранцев, которые сражались и погибли, защищая свою страну от поддерживаемого Западом режима Саддама Хусейна.

Далее Аятолла Хаменеи сказал, что "психологическая война противника в военной сфере направлена на то, чтобы вызвать страх", добавив, что "шахиды противостояли психологической войне... При увековечении их памяти эту истину следует подчеркивать и увековечивать".

Также в своей речи он призвал полагаться на внутренние возможности и избегать преувеличения мощи врагов.

"После победы революции они использовали различные методы, чтобы объяснить и внушить нашему народу, что вы должны бояться Америки, Великобритании и сионистов", - пояснил он далее, добавив, что "Правительства, которые сегодня уступают требованиям высокомерных держав (крупных западных держав), могут сопротивляйтесь их требованиям, если они полагаются на свои нации и возможности и знают реальный уровень мощи противника".