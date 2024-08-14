14 авг. 2024 г., 15:26
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Новости ID: 85568325
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Пентагон: В результате удара беспилотника восемь военнослужащих США получили сотрясение мозга

14 авг. 2024 г., 15:26
Новости ID: 85568325
Пентагон: В результате удара беспилотника восемь военнослужащих США получили сотрясение мозга

Тегеран, 14 августа, ИРНА – Восемь американских военнослужащих получили сотрясение мозга в результате удара беспилотника по базе американских войск и их союзников в районе Румалин на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил на брифинге для прессы пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По данным информационного портала Минобороны США, Райдер отметил, что после атаки беспилотника в субботу утром восемь американских военнослужащих получили лечение от сотрясения мозга и отравления дымом. Как он уточнил, трое из них после выздоровления вернулись к месту службы, но пятеро американских военнослужащих все еще находятся под наблюдением врачей.

Пресс-секретарь Пентагона, не раскрывая дальнейших подробностей о состоянии американских военнослужащих, подчеркнул, что в настоящее время ни один из пострадавших в результате удара беспилотника не находится в опасности для жизни.

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