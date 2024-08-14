14 авг. 2024 г., 14:41
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Новости ID: 85568265
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ХАМАС не примет участие в переговорах по Газе 15 августа

14 авг. 2024 г., 14:41
Новости ID: 85568265
ХАМАС не примет участие в переговорах по Газе 15 августа

Тегеран, 14 августа, ИРНА – Представители ХАМАС не примут участия в завтрашнем совещании в Дохе по обсуждению прекращения огня в секторе Газа и обмена пленными из-за саботажа со стороны израильского режима. Об этом заявил один из высокопоставленных руководителей движения ХАМАС.

Телеканал "Аль-Маядин" сегодня со ссылкой на одного из высокопоставленных руководителей движения ХАМАС, имя которого не называется, сообщил, что представители движения не будут участвовать в завтрашнем совещании в Дохе.

Он подчеркнул, что движение ХАМАС не примет участия в новых переговорах в Дохе без учета и соблюдения предложенного соглашения, которое было представлено 2 июля.

По словам представителя ХАМАС, премьер-министр израильского режима выдвинул новые условия, которые нарушают ход переговоров.

13-й канал израильского телевидения недавно сообщил, что накануне нового раунда переговоров об обмене пленными и прекращении огня в секторе Газа Нетаньяху вновь выдвинул новые условия.

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