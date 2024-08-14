Бахрейни: действия Израиля против гражданских лиц и палестинских территорий являются ярким примером терроризма

Али Бахрейни, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран в ООН в Женеве, в трех отдельных письмах к Фолькеру Тюрку, Верховному комиссару ООН по правам человека, Морису Тидбалу Бензу, специальному докладчику по внеправовым или произвольным казням, и Франческе Albanese, специальному докладчику по правам человека на палестинских территориях, 13 августа выразил резкое возмущение Исламской Республики Иран против действий и политики сионистского режима, особенно убийства Исмаила Хании, политического лидера Палестины.

Бахрейни в своих письмах ясно заявил, что с точки зрения Исламской Республики Иран ХАМАС является освободительной организацией, борющейся за свободу и независимость Палестины, и с этой точки зрения убийство лидеров ХАМАСа имеет целью подорвать дух борьбы палестинского народа за завершение оккупации и достижение права на самоопределение.

Он подчеркнул, что Израиль, убивая палестинских лидеров, стремится уничтожить политическую идентичность Палестины и естественное право палестинского народа на создание независимого государства.