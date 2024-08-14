14 авг. 2024 г., 12:55
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Министр обороны РФ назвал достижения Ирана в сфере обороны "очень впечатляющими"

14 авг. 2024 г., 12:55
??????? ID: 85568066
Министр обороны РФ назвал достижения Ирана в сфере обороны "очень впечатляющими"

Москва, 14 августа, ИРНА - Министр обороны России Андрей Белоусов, посетив достижения оборонной промышленности Исламской Республики Иран на 10-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", подписал книгу отзывов павильона Ирана и написал: «Очень впечатляюще».

Белоусов посвятил около 20 минут ознакомлению с оборонными и военными возможностями Исламской Республики Иран на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", что значительно больше времени, чем он уделил другим павильонам.

В рамках политики сдерживания Исламская Республика Иран представила на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в России часть своих оборонных возможностей, включая достижения Минобороны и иранских наукоемких компаний.

На форуме представлены вооружение, боеприпасы, беспилотники, оборудование авиационной промышленности, системы противовоздушной и противокорабельной обороны, баллистические ракеты, радиолокационное оборудование и средства радиоэлектронной борьбы, а также промышленные и военные батареи, произведенные иранскими специалистами.

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