Министр обороны РФ назвал достижения Ирана в сфере обороны "очень впечатляющими"

Белоусов посвятил около 20 минут ознакомлению с оборонными и военными возможностями Исламской Республики Иран на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024", что значительно больше времени, чем он уделил другим павильонам.

В рамках политики сдерживания Исламская Республика Иран представила на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в России часть своих оборонных возможностей, включая достижения Минобороны и иранских наукоемких компаний.

На форуме представлены вооружение, боеприпасы, беспилотники, оборудование авиационной промышленности, системы противовоздушной и противокорабельной обороны, баллистические ракеты, радиолокационное оборудование и средства радиоэлектронной борьбы, а также промышленные и военные батареи, произведенные иранскими специалистами.