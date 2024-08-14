ООН: Ни одно место в Газе не является безопасным, перемирие крайне необходимо

«Воздушный удар Армии обороны Израиля по территории школы "Аль-Табиин" был нанесен в начале 10 августа. По данным местных палестинских источников, десятки палестинцев погибли, а многие другие, в том числе женщины и дети, получили ранения», - отметила ДиКарло во вторник, по местному времени, на заседании Совета Безопасности по ситуации в Газе и бомбардировке школы "Аль-Табиин" Израилем.

По ее словам, Генеральный секретарь ООН осудил продолжающиеся жертвы среди гражданского населения в секторе Газа в результате очередного нападения на школу, где нашли убежище сотни перемещенных палестинских семей.

«Несмотря на то, что в Газе нет безопасного места, гражданским лицам по-прежнему приказывают перебираться в районы, которые с каждым разом становятся все меньше, - отметила ДиКарло. - Прошло 10 месяцев с начала войны, и угроза эскалации напряженности в регионе ощущается сильнее, чем когда-либо».

«Перемирие, освобождение заложников и гуманитарная помощь крайне необходимы», - подчеркнула она.