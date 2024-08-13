Иран не будет участвовать в переговорах по прекращению огня в секторе Газа

«Мы не участвовали в непрямых переговорах о прекращении огня между ХАМАС и режимом при содействии Египта, Катара и США и не намерены участвовать в таких переговорах», заявили во вторник в Постоянном представительстве Ирана при ООН.

Комментарий прозвучал в ответ журналистам, которые хотели знать, будет ли Иран участвовать в переговорах или нет.

Непрямые переговоры между ХАМАС и израильским сионистским режимом запланированы на четверг.

Группа высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена во главе с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Биллом Бернсом планирует отправиться в регион Ближнего Востока для заключения соглашения о прекращении огня и освобождения заключенных.

Сионистский режим начал войну в секторе Газа с октября прошлого года, в результате которой на данный момент погибло почти 40 тыс. мирных жителей.