Галибаф: СБ ООН должен принять «срочные меры», чтобы остановить израильские преступления

Галибаф обратился с этой просьбой в послании главам парламентов стран-членов Совета Безопасности во вторник.

СБ ООН собирается провести свою 24-ю специальную сессию по сектору Газа с 7 октября, когда началась война.

Десять месяцев кризиса и преднамеренные нападения на палестинцев в секторе Газа указывают на «отсутствие политической воли» у оккупационного сионистского режима положить конец этой разрушительной войне и гуманитарной катастрофе в анклаве, сказал он.

Сообщение поступило через несколько дней после того, как израильская армия нанесла удар по школе, в которой укрывались перемещенные палестинцы в городе Газа, в результате чего погибло по меньшей мере 100 человек и еще десятки были ранены.

Галибаф заявил, что «преднамеренное нападение» на школу Ат-Табин еще раз показало, что Израиль полон решимости продолжать «систематические убийства» палестинского гражданского населения с целью проведения «этнической чистки» в секторе Газа.

Спикер парламента также указал на убийство 31 июля Исмаила Хании, и заявил, что Иран оставляет за собой право, в соответствии со статьей 51 Устава ООН защищать свой суверенитет и территориальную целостность от этого агрессивного акта на своей территории и он ответит соответствующим образом.

Исламская Республика призывает международное сообщество принять необходимые меры, чтобы остановить такие вопиющие акты агрессии и неоднократные нарушения суверенитета других стран, сказал он.