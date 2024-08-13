13 авг. 2024 г., 18:18
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85567316
T T
0 Persons

Багери: Израиль является раковой опухолью в регионе

13 авг. 2024 г., 18:18
Новости ID: 85567316
Багери: Израиль является раковой опухолью в регионе

Тегеран, 13 августа. ИРНА — Сионистский режим не является независимым образованием, а раковой опухолью в регионе, которую считают продолжением американской и западной политики в регионе.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери сделал заявление сегодня днем ​​(вторник) на церемонии почтения памяти покойного главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Народы региона и мира на протяжении восьми десятилетий сталкиваются с явлением, полным зла и преступности в Палестине, которое привело к оккупации палестинской земли, и те, кто присутствует на этой земле, столкнулись с самыми тяжкими преступлениями и агрессиями.

"Возможно, если они хотят подготовить энциклопедию зла, агрессии и преступности, достаточно обратиться к истории и записям действий этого позорного режима. Палестинская нация столкнулась с этим режимом, но Запад поддерживал этот режим изо всех сил, несмотря на его заявления о поддержке прав человека", добавил Багери Кани.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .