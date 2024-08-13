Багери: Израиль является раковой опухолью в регионе

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери сделал заявление сегодня днем ​​(вторник) на церемонии почтения памяти покойного главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

"Народы региона и мира на протяжении восьми десятилетий сталкиваются с явлением, полным зла и преступности в Палестине, которое привело к оккупации палестинской земли, и те, кто присутствует на этой земле, столкнулись с самыми тяжкими преступлениями и агрессиями.

"Возможно, если они хотят подготовить энциклопедию зла, агрессии и преступности, достаточно обратиться к истории и записям действий этого позорного режима. Палестинская нация столкнулась с этим режимом, но Запад поддерживал этот режим изо всех сил, несмотря на его заявления о поддержке прав человека", добавил Багери Кани.