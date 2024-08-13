США и европейские страны промолчали об агрессии Израиля, но призывают Иран не ответить

"Заявление США, Англии, Франции, Германии и Италии и их упор на защиту оккупационного режима от (ответного) нападения Ирана демонстрируют лицемерие, обман и двойные стандарты", говорится в заявлении Народного фронта освобождения Палестины.

"Позиция этих стран заключается в том, что они закрыли глаза на убийство Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, нарушение суверенитета Ирана и военные преступления в секторе Газа", отмечается в заявлении.

"Мы призываем свободных людей на Западе оказать давление на свои правительства, чтобы остановить слепую партийную приверженность, которая ведет только к усилению агрессии и напряженности", отмечается в нем.

Власти США и четырех европейских стран в совместном заявлении в понедельник потребовали от Ирана отказаться от возможного ответного нападения на сионистский режим заявив, что поддерживают этот режим против нападения Ирана и групп сопротивления в регионе.