13 авг. 2024 г., 15:58
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США и европейские страны промолчали об агрессии Израиля, но призывают Иран не ответить

13 авг. 2024 г., 15:58
??????? ID: 85567188
США и европейские страны промолчали об агрессии Израиля, но призывают Иран не ответить

Тегеран, 13 августа. ИРНА — Народный фронт освобождения Палестины назвал недавнее антииранское заявление США и четырех европейских стран проявлением их лицемерия, подчеркнув, что эти страны хранили молчание перед лицом нарушения суверенитета Ирана израильским режимом и теперь стали защитниками этого режима.

"Заявление США, Англии, Франции, Германии и Италии и их упор на защиту оккупационного режима от (ответного) нападения Ирана демонстрируют лицемерие, обман и двойные стандарты", говорится в заявлении Народного фронта освобождения Палестины.

"Позиция этих стран заключается в том, что они закрыли глаза на убийство Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, нарушение суверенитета Ирана и военные преступления в секторе Газа", отмечается в заявлении.

"Мы призываем свободных людей на Западе оказать давление на свои правительства, чтобы остановить слепую партийную приверженность, которая ведет только к усилению агрессии и напряженности", отмечается в нем.

Власти США и четырех европейских стран в совместном заявлении в понедельник потребовали от Ирана отказаться от возможного ответного нападения на сионистский режим заявив, что поддерживают этот режим против нападения Ирана и групп сопротивления в регионе.

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