Иран настаивает на усилиях по прекращению израильской агрессии против сектора Газа

Об этом заявил он во время телефонного разговора во вторник с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Обе стороны обменялись мнениями по региональным вопросам и двусторонним отношениям.

Недавние акты агрессии и вопиющее нарушение территориальной целостности и национального суверенитета Ирана, Ливана и Сирии являются яркими примерами попыток израильского режима распространить войну на весь регион, заявил Багери Кани.

Ссылаясь на продолжение Израилем войны в секторе Газа в течение 10 месяцев и распространение войны на другие страны региона, он выразил пессимизм Ирана по поводу препятствий на пути процесса прекращения израильских преступлений и геноцида в осаждённом секторе.

Что касается отношений Тегерана и Рима, Багери Кани сказал, что продолжение переговоров важно для укрепления сотрудничества в различных областях.

В свою очередь министр иностранных дел Италии подчеркнул важность развития двусторонних связей и продолжения переговоров по различным вопросам, в частности по региональным вопросам.

Он также подчеркнул необходимость развития инициативы США, Катара и Египта по достижению немедленного перемирия в Газе.

Таяни также выразил обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в регионе и призвал все стороны сдержаться, чтобы помочь остановить войну и обеспечить прекращение огня в секторе Газа.