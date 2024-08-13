13 авг. 2024 г., 12:40
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Новости ID: 85566926
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Какие достижения иранской оборонной промышленности считаются более продвинутыми?

13 авг. 2024 г., 12:40
Новости ID: 85566926
Какие достижения иранской оборонной промышленности считаются более продвинутыми?

Тегеран, 13 авугста. ИРНА — Заместитель координатора базы Хатам аль-Анбия, бригадный генерал Али Шадмани заявил, что все возможности оборонной промышленности Ирана находятся на одном уровне с мощью его беспилотников и ракет.

С таким заявлением выступил Шадмани в интервью ИРНА на полях форума «Армия-2024»

Шадмани сказал, что форум является платформой, на которой страны могут продемонстрировать свои возможности и достижения, а Иран будет демонстрировать свои достижения в сфере оборонной промышленности и беспилотников.

Он сказал, что оборонная промышленность Ирана добилась больших успехов в различных областях, включая кибербезопасность, военно-морскую и авиационную технику, а достижения страны в оборонной промышленности находятся на пути эволюции.

"Иран добился больших успехов в области связи, лазерных технологий и искусственного интеллекта", добавил он.

Бригадный генерал Шадмани также высоко оценил усилия и поддержку Министерства обороны Ирана и Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран в создании иранского павильона и демонстрации части обороноспособности вооруженных сил Ирана.

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